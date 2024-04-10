ФСБ поймала готовившего теракт в Запорожской области агента СБУ

В Запорожской области задержали местную жительницу, которая при содействии Службы безопасности Украины готовила теракт в отношении российских военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону. Отмечается, что женщину обеспечили взрывными веществами.

Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины, — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, задержанная получила через тайник взрывчатку и приобрела компоненты для коктейля Молотова, чтобы в дальнейшем передать членам диверсионно-разведывательной группы. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Во время обысков у нее нашли и изъяли три тротиловые шашки по 400 граммов и компоненты для зажигательной смеси.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе 20-летнего местного жителя, готовившего теракт на складе горюче-смазочных материалов. В ходе обыска у него изъяли две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.