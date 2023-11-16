На Запорожье поразили пункт управления ВСУ МО РФ заявило о поражении пункта управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России поразили в Запорожской области пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, за сутки российские военные ликвидировали около 575 солдат ВСУ в зоне спецоперации. Также отражена атака штурмовой бригады спецназа «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132-х районах, — говорится в сообщении.

Российские войска ранее уничтожили два опорных пункта ВСУ в районе города Степногорска на Запорожском направлении. Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» из 136-й бригады успешно поразили цели противника с помощью минометов и реактивных систем залпового огня «Град». Успешное поражение целей было подтверждено при помощи беспилотников.

Ранее также сообщалось, что огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ также было нанесено севернее Новопокровки в Запорожской области. На этом направлении украинская армия потеряла до 40 военных и еще два автомобиля.