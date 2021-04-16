На западе Москвы загорелись торговые павильоны на площади 100 кв. метров

https://static.news.ru/photo/0b090c84-9f92-11eb-806f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговые павильоны на площади 100 кв. м загорелись на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

На улице 26 Бакинских Комиссаров произошло возгорание в торговых павильонах на площади 100 квадратных метров. В настоящее время происходит возгорание оборудования и имущества, — цитирует сообщение ТАСС.

Спасатели отмечают, что по предварительным данным, в помещении взрываются газовые баллоны. На месте происшествия работают пожарные расчёты.

Как писал NEWS.ru, более 50 человек эвакуировали из административного здания на Профсоюзной улице в Москве из-за задымления. По предварительной информации, задымление случилось из-за перегрева системного оборудования у МГТС, офис которого расположен на первом этаже.