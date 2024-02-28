На ЗАЭС восстановлена физическая защита Лихачев: у ЗАЭС восстановили физическую защиту, уничтоженную отступавшими ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Физическая защита Запорожской АЭС восстановлена, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, она была уничтожена при отходе ВСУ, передает РИА Новости.

Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе ВСУ. <...> Создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топлива, — сказал Лихачев.

Запорожская атомная электростанция является самой крупной в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале 2022 года ЗАЭС была взята под контроль российских войск.

До этого гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС подталкивает к формированию новых стандартов безопасности на ядерных объектах. Речь о неоднократных атаках Вооруженных сил Украины на станцию после ее перехода под российский контроль в 2022 году. По его словам, в первую очередь необходимо организовать дополнительные средства защиты на периметре. Также требуется сформировать порядок действий ответственного персонала.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС. Украинский лидер также сказал руководителю организации, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении».