На ЗАЭС обнаружили внедренного агента ВСУ На ЗАЭС выявили украинского агента, пытавшегося передать данные ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) был выявлен внедренный в качестве рабочего ремонтной бригады агент ВСУ, рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. В эфире канала «Соловьев Live» сообщил, что мужчина был внедрен для сбора важной информации о станции и передаче данных украинским военным. Как отметил Карчаа, главной задачей агента была скрытая съемка систем охраны ЗАЭС.

ВСУ пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ. И был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов, — подчеркнул Карчаа.

По его словам, украинский агент снимал на камеру помещения, где находится охранная сигнализация. Был запечатлен даже момент, когда открывались двери. Как сказал Карчаа, так украинская сторона пыталась «поймать алгоритм открытия дверей». Он подчеркнул, что в планшете агента удалось отыскать «много интересного».

Советник гендиректора концерна добавил, что в ВСУ практически исчерпали ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников станции. Поэтому украинская сторона стала искать «людей на стороне».

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