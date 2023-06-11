На Запорожской АЭС обнаружили осколки снаряда американской гаубицы В брызгальном бассейне ЗАЭС обнаружили осколки снаряда американской гаубицы М777

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В брызгальном бассейне Запорожской АЭС обнаружили осколок снаряда американской гаубицы М777, сообщается в Telegram-канале станции. Часть снаряда была найдена в ходе мероприятий по чистке чаш брызгальных бассейнов атомной электростанции, «направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела станции».

В брызгальном бассейне Запорожской АЭС обнаружен осколок от американского снаряда. <...> Подчеркнем, обстрелы запорожской атомной станции могут привести к серьезным последствиям, — говорится в сообщении.

На канале станции указано, что вода из этих бассейнов используется в замкнутом цикле, с помощью нее охлаждается отработанное ядерное топливо, которое находится в бассейнах выдержки и внутри самих реакторов.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил о более чем сотне попыток проникновения украинских беспилотников на прилегающую к Запорожской АЭС территорию за последний месяц. По его словам, активность ВСУ в этом направлении остается высочайшей, но российские военные работают «достаточно эффективно».

Специалист по атомной энергетике Сергей Кондратьев ранее заявил, что постоянные украинские обстрелы ЗАЭС представляют главную угрозу ядерной безопасности из-за высокого риска повреждения хранилища отработанных отходов. По словам эксперта, на станции скопились внушительные объемы отработанного топлива, которых там не должно было быть.