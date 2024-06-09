На Южно-Донецком направлении уничтожены доты ВСУ МО: FPV-дроны уничтожили доты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Минобороны России сообщило, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили долговременные огневые точки (доты), живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. На счету операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уже сотни боевых вылетов и десятки пораженных целей, добавили в военном ведомстве.

Бойцы группировки войск «Восток» круглосуточно ведут разведку, они выявляют опорные пункты противника, а также его огневые позиции. Как подчеркнули в Минобороны, противник уже боится выходить из укрытий. Командир взвода ударных и разведывательных дронов с позывным Батл рассказал, что его группа занимается сопровождением личного состава штурмовиков.

Передаем, куда им идти, также выполняем разведку, круглосуточное наблюдение определенных секторов, отслеживаем передвижение противника, — уточнил военнослужащий.

У президента Украины Владимира Зеленского кончаются бойцы ВСУ, поэтому «мясных штурмов» на линии фронта становится все меньше, заявил ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Киев перешел почти по всем направлениям к обороне и уже сдал Крынки и Работино, пояснил он.