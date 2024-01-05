На юге Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в ночь на пятницу, 5 января, на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Толчки ощущались в Невельске и селе Горнозаводск, никто не пострадал. Тревога цунами не объявлялась.

Землетрясения магнитудой 3,7 произошло в ночь на пятницу на Сахалине. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах западнее города Невельска. Очаг располагался на глубине 10 километров, — рассказала собеседница агентства.

Разрушений не зафиксировано. В настоящее время рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.

Ранее новое землетрясение произошло в Японии. Главное метеорологическое агентство страны сообщило, что толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы в префектуре Исикава в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр располагался на глубине десяти километров под водой, небольшая тряска ощущалась в городе Осака. Однако на этот раз она были значительно слабее и длительность была меньше, чем во время трагедии несколько дней назад.

Также землетрясение зафиксировали в районе острова Рузвельта в центре Нью-Йорка. Геологическая служба США сообщила, что подземные толчки произошли примерно в то же время, когда жители города пожаловались на звуки взрывов. Очаг залегал на глубине 5 км. В пожарном управлении Нью-Йорка уточнили, что обращения от жителей о взрывах и тряске в здании поступили спустя восемь минут после землетрясения.