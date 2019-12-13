https://static.news.ru/photo/76dfdc06-1d95-11ea-b5b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Орехово-Борисово полицейские задержали 52-летнего местного жителя, стрелявшего из окна своей квартиры в доме по ул. Маршала Захарова.

Прибывшие полицейские в одной из квартир задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний местный житель, — сообщили АГН «Москва» в столичном ГУ МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Изъятый пистолет направлен на экспертизу.

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