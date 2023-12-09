На юге Красноярского края ввели режим ЧС Власти Красноярского края ввели режим ЧС из-за узелкового дерматита у скота

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В девяти районах на юге Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за узелкового дерматита у крупного рогатого скота, указано в постановлении региональных властей. Мера принята для защиты населения и территорий. Особый режим ввели на территории Идринского, Минусинского, Новоселовского и других районов.

В целях защиты населения и территорий, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с выявлением заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, [постановляю]: <...> определить границами зоны чрезвычайной ситуации территории Минусинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Новоселовского, Ужурского и Шушенского районов Красноярского края, — говорится в постановлении.

Узелковый дерматит — это инфекционное заболевание животных. Отличается тем, что быстро распространяется и в 95% случаях приводит к смертельному исходу. Болезнь не несет угрозы людям.

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