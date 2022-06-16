На Ямале произошел пожар на крупнейшем месторождении «Газпрома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе ночью 16 июня произошел пожар, передает «Коммерсант». Причиной возгорания стала разгерметизация, случившаяся из-за 1400 мм разрыва трубы.

Произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора. Пострадавших нет. Работы ведутся в штатном режиме, на добыче газа инцидент не отразился,— сообщили в компании.

Известно, что в результате разгерметизации началось возгорание второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. Сотрудники ООО «Газпром добыча Уренгой» приостановили работу, перераспределили потоки газа. Приехавшие пожарные локализовали и ликвидировали огонь.

Отметим, что Уренгойское месторождение является одним из крупнейших в мире, уступая по запасам Северному/Южному Парсу (Катар/Иран). Извлекаемые запасы достигают до до 10 трлн м3 газа.

Ранее более 300 горняков эвакуировали из-за пожара на руднике «Комсомольский». Возгорание произошло на глубине несколько сотен метров. Причиной пожара стало короткое замыкание на погрузочной технике.