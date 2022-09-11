На выборах в Алтайском крае умерла член избиркома В Рубцовске Алтайского края в ходе выборов умерла член избирательной комиссии от партии «Яблоко»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Рубцовске в Алтайском крае в ходе выборов умерла член избирательной комиссии от партии «Яблоко» Надежда Сафенрейдер, сообщили в Telegram-канале избиркома. На момент смерти ей был 71 год.

ЧП произошло на избирательном участке № 475. Женщине стало плохо во время работы. Скорая помощь доставила ее в городскую больницу № 2, где врачи провели реанимационные действия. Спасти женщину не удалось.

Коллектив избирательной комиссии Алтайского края, территориальной избирательной комиссии города Рубцовска, избирательного участка № 475 выражает соболезнования родным и близким Надежды Андреевны. Скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

Выборы различных уровней в стране проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Участие в голосовании глава государства принял онлайн. Он призвал россиян проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор на голосовании.

Также проголосовали онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы премьер-министр России Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом глава кабмина уже не первый раз воспользовался электронным способом голосования.