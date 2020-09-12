На выборах главы Севастополя победу одержал Развозжаев

https://static.news.ru/photo/13700b5a-f66b-11ea-87ba-fa163e074e61_660.jpg Михаил Развозжаев Фото: sev.gov.ru

На выборах главы Севастополя по итогам единого дня голосования, который прошёл 13 сентября, победу одержал врио губернатора Михаил Развозжаев. Информацию об этом огласили представители местной избирательной комиссии.

Отмечается, что за Развозжаева свои голоса отдали 135 124 жителей Севастополя.

В процентном соотношении это 85,72% голосов. Этот результат позволил политику одержать победу на выборах главы Севастополя, передаёт издание «Политика сегодня».

МИД Украины ранее выразил протест в связи с проведением единого дня голосования в Крыму.

Кроме того, как писал NEWS.ru, Евросоюз отказывается признавать результаты региональных выборов, организованных 13 сентября в РФ на территории Севастополя. Об этом говорится в официальном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

Подчёркивается, что ЕС не станет признавать результаты выборов, так как не признаёт присоединение Крыма и Севастополя к РФ, считая случившееся в 2014 году аннексией.