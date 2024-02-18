На ВСУ обрушили термобарическую бомбу весом 1500 килограммов «РГ»: термобарическую бомбу весом 1500 килограммов обрушили на ВСУ в Часовом Яре

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России сбросили термобарическую бомбу весом 1500 килограммов на позиции ВСУ в Часовом Яре, сообщает «Российская газета». По данным издания, ОДАБ-1500 эффективна как на открытой местности, так и против укрепленных объектов.

Отмечается, что в первом случае взрывная аэрозоль распыляется горячим облаком над целью. Если же термобарическая бомба используется против укрепленных объектов, то взрывная аэрозоль проникает в окна и воздушные шахты, пишет издание.

Как пишет газета, кроме ударной волны и высокой температуры, поражающим фактором ОДАБ является резкий скачок атмосферного давления из-за выжженного взрывом кислорода. Издание отмечает, что использование такого оружия в Часовом Яре намекает на то, что этот город будет следующим после Авдеевки.

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