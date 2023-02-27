Мужчина жестоко избил оленя за отказ работать в Масленицу и попал на видео В Сыктывкаре мужчина жестоко избил оленя за отказ работать в Масленицу

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

МВД Коми начало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мужчина избивает запряженного оленя возле городской площади в Сыктывкаре, где проходили масленичные гулянья, передает БНК. Поодаль за жестоким обращением над животным наблюдал ребенок.

Сообщений и заявлений в органы внутренних дел по данному факту не поступало. Сотрудниками УМВД России по Сыктывкару по результатам мониторинга СМИ информация была зарегистрирована в установленном порядке и инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении УМВД.

Ранее полиция начала проверку в отношении жителя города Верхотурье в Свердловской области, который довел до полусмерти собаку — он держал в сарае, а после выбросил ее в мусорный бак. Собаку в итоге пристроила местная зоозащитница, но его прогноз по здоровью пса негативный.

Также в феврале в Новосибирске прокуратура начала разбирательство в отношении 55-летнего мужчины, который сбросил с балкона трех котят. После он спустился и добил одного котенка, оставшегося в живых. Затем он выбросил трупы животных в мусорку.