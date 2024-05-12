Появились кадры с обломками ударившей по дому в Белгороде ракеты Опубликовано видео с обломками ракеты «Точка-У» на месте ЧП в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обломки украинской ракеты «Точка-У», которой, предположительно, нанесли удар по жилой многоэтажке в Белгороде, попали на видео. По предварительной информации, которую приводит Telegram-канал Mash, их нашли в радиусе 200 метров от места чрезвычайного происшествия.

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Как ранее рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при разборе завалов на месте частичного обрушения дома в Белгороде были найдены тела двух погибших. По его словам, под обломками здания еще могу оставаться люди. Экстренные службы работают в усиленном темпе и делают все, чтобы спаси их жизни.

До этого появились сообщения об угрозе возгорания в жилом доме после обрушения подъезда с первого по 10-й этаж. Отмечается, что под завалами обнаружилось очаговое тление, спасатели сразу же приступили к проливке обломков.

Также исполняющий обязанности главы Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что сейчас сложно сказать о том, будет ли восстановлен дом после попадания украинской ракеты. По его словам, все дело в том, что снаряд попал в центральную часть здания, поэтому основные конструкции могут в дальнейшем не выдержать. Он добавил, что сейчас этот вопрос решают специалисты областного Минстроя и эксперты.