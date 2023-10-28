На видео попала жительница Крыма, открывшая по детям огонь из пневмата Женщина в черном размахивала пневматом на детской площадке в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестная в черном угрожала детям пневматическим пистолетом на детской площадке в Севастополе. Соответствующие кадры распространились в соцсетях. По данным Telegram-канала «Mash на волне», инцидент произошел во дворе жилого дома на проспекте Победы.

Инцидент произошел, когда дети играли на площадке в баскетбол. В этот момент там появилась неизвестная женщина в черном, которая стала стрелять из пневматического пистолета в их сторону. Побродив с разъяренным видом по округе, она спрятала оружие в черную сумку, а затем ушла в неизвестном направлении. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

Ранее сообщалось, что семеро учеников младших классов пострадали от распыления перцового баллончика в школьной раздевалке в Свердловской области. Инцидент произошел в школе № 15 Первоуральска. Детей госпитализировали, двое из них находятся в реанимации.

До этого стало известно, что в городе Миассе Челябинской области мужчина напал на школьника, которого едва не переехал на автомобиле. Он вышел из машины и догнал мальчика, после чего ударил его по лицу, повалил на асфальт, а затем стал бить ногами. По данному факту организовали проверку.