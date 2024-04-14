На видео попала въехавшая в толпу дерущихся мигрантов Lada Lada въехала в толпу дерущихся мигрантов в Саратове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Саратова произошла уличная драка, участниками которой стали десятки мигрантов, сообщает Telegram-канал Mash. Неожиданно в толпу на большой скорости въехал автомобиль Lada Priora. Машина сделала несколько кругов, пока участникам потасовки приходилось отбегать от легковушки.

Господи, ужас, — воскликнула одна из очевидцев.

Некоторые участники драки пытались остановить машину, прыгая на капот и разбивая стекло. Однако легковушка продолжила кружить по площади на большой скорости, сбивая все преграды. В один момент она въехала в стену, но затем снова сорвалась с места. Информации о пострадавших нет. Отмечается, что нескольких участников задержали, остальных ищут.

Ранее в Воронеже случилась драка с участием пятерых мужчин. Очевидцы произошедшего записывали все на видео, смеялись и комментировали ход потасовки. Рядом с участниками схватки находился человек в инвалидной коляске.

Еще одна драка произошла в Зеленограде. Один из пассажиров городского автобуса получил травму головы из-за споров о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». По предварительным данным, мигрант, ранивший участника потасовки, не выдержал оскорблений.