На видео попал загоревшийся после ДТП бензовоз В Татарстане загорелся бензовоз после ДТП с фурой и иномаркой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места ДТП на трассе в Нижнекамском районе, рядом с селом Шереметьевка в Республике Татарстан, в результате которого загорелся бензовоз, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его данным, на месте происшествия слышали звуки, напоминающие взрывы.

Уточняется, что участие в аварии приняли три транспортных средства: грузовик Scania, легковушка Reno Duster и бензовоз. Предварительно установлено, что водитель большегруза по неизвестным причинам влетел в иномарку, а после врезался в бензовоз, который загорелся после контакта. Также сообщается, что в больницу был доставлен один человек, остальные участники ДТП практически не пострадали. Движение транспорта на данном участке трассы затруднено.

Ранее в Москве на улице Полбина столкнулись ВАЗ и Ford, пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель ВАЗ, который не соблюдал дистанцию при движении.

До этого в Карелии зафиксировали аварию с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. Помощь медиков понадобилась восьми пострадавшим, причины ДТП не уточняются.