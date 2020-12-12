На входе в клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium. Ранее он был опечатан за нарушения мер профилактики коронавируса.

Арена Adrenaline Stadium была опечатана после того, как там прошёл концерт группы «Кипелов». Всё дело в пришедших на мероприятия в больших количествах зрителях, которые не соблюдали правила социального дистанцирования и индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщила журналистам начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по Северному административному округу Москвы Вера Тарасова, 12 декабря пломбы оказались сорваны.

В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатывание, — цитирует её РИА Новости.

Тарасова добавила, что информацию об инциденте доведут до ОВД САО, а также Савеловского суда. По её словам, полиция разберётся было это сделано случайно или преднамеренно. Она же предполагает, что это могли сделать люди из ООО «Национальной концертной компании».

Как писал NEWS.ru, начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов заявил, что из-за несоблюдения мер профилактики возбуждено дело об административном правонарушении. Клубу Adrenaline Stadium может грозить приостановление деятельности на срок до 90 дней либо штраф на сумму до 500 тысяч рублей.