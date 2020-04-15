Росавтотранспорт: въезд в Москву может занять до 3-4 часов

https://static.news.ru/photo/d1231f0a-7f12-11ea-aab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с введённым пропускным режимом на въездах в Москву сотрудники ГИБДД останавливают все автомобили и проверяют у водителей и пассажиров наличие цифровых пропусков. В некоторых случаях транспортным средствам приходится стоять в пробках по три-четыре часа.

Учитывая сложившуюся ситуацию, водителям, следующим в Москву, следует рассчитывать своё время в пути и предупреждать пассажиров о возможных задержках, — говорится в сообщении Росавтотранса.

В ведомстве уточнили, что контроль на въезде в столицу подразумевает проверку электронного цифрового кода и удостоверения личности у каждого, кто находится в автомобиле. За отсутствие цифрового пропуска грозит штраф до 5 тыс. рублей. При этом указывается, что в первый день действия пропускного режима сотрудники ГИБДД останавливают автомобили выборочно.

Как писал NEWS.ru, до того, как в Московском регионе ввели спецпропуска на передвижение, столицу покинули 351 тыс. машин. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения. Оформление пропусков началось с 13 апреля, а с 15 апреля их наличие на передвижение стало обязательным. При этом со среды цифровой пропуск необходим на любой вид транспорта. Речь идёт как об автомобиле, так и мотоцикле, скутере, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.