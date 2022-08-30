На Уралвагонзаводе повысят зарплаты из-за гособоронзаказа Гендиректор УВЗ Александр Потапов заявил, что повысит зарплаты на 35% из-за большого гособоронзаказа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работникам нижнетагильского УралВагонЗавода (УВЗ), занятым на выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ), повысят зарплаты на 35% от их ставок, сообщил URA.RU со ссылкой на источник. Отмечается, что решение принято гендиректором УВЗ Александром Потаповым.

На совещании по гособоронзаказу гендиректор завода Александр Потапов заявил, что части сотрудников будет повышена зарплата. Заявлено, что заработная плата работников будет повышена на 35%, — передает источник.

В пресс-службе завода подтвердил информацию об увеличении зарплаты сотрудникам, выполняющим работы по ГОЗ. Отмечается, что в связи с увеличением интенсивности труда сотрудникам, выполняющим работы по ГОЗ, дополнительно установлена надбавка к действующей тарифной ставке в размере 35%.

Ранее Уралвагонзавод, который в составе концерна УВЗ входит в Ростех, отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Перед отправкой боевые машины освятили, а в путь эшелон с танками отправился под «Прощание славянки». Как рассказал лидер молодёжной организации Уралвагонзавода Иван Кукарцев, перед отправкой внутрь танков поместили рисунки и письма детей танкостроителей, а также православные иконы.