На Урале за пьяную езду задержали бывшего кандидата в депутаты Госдумы

Сотрудниками ГИБДД в Свердловской области был остановлен автомобиль, за рулём которого находился бывший кандидат в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу от Российской партии свободы и справедливости Антон Мятович. При этом мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение, что по городу передвигается автомобиль Skoda, которым управляет нетрезвый мужчина. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования на месте отказался, — говорится в сообщении ведомства.

При этом в областной ГИБДД пока информации по инциденту у сотрудников ведомства нет.

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