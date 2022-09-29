На Урале вынесли приговор матери за издевательства над дочкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В уральском городе Кушва обвиняемую в издевательствах над дочерью женщину осудили на 3 года и 15 дней исправительной колонии общего режима, сообщило KP.RU со ссылкой на решение суда. По данным издания, женщина применяла недозволенные методы наказания в виде физического насилия, выставляла девочку без одежды и обуви в неотапливаемые сарай и баню в холодную погоду, привязывала ее на весь день к кровати.

В СК по Свердловской области рассказали, что им удалось установить девять фактов физического и психологического насилия в отношении девочки со стороны матери. Кроме того, женщина не обеспечивала ребенка одеждой и обувью по сезону, — пишет издание.

Отмечается, что жестокое обращение с девочкой заметила межведомственная рабочая группа по взаимодействию в сфере защиты прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ходе судебного разбирательства женщина частично признала свою вину.

Ранее стало известно, что жительница села Барда Пермского края ударила ножом в сердце шестилетнюю дочь и попыталась убить себя после ссоры с супругом. Женщина поругалась с мужем, которого ранее мобилизовали. Ребенка спасти не удалось, а мать госпитализировали и прооперировали. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. По данным следствия, ранее подозреваемая дважды пыталась свести счеты с жизнью.