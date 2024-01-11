На Урале водитель маршрутки напал на девочку Е1: в Нижнем Тагиле водитель напал на девочку и выкинул ее из маршрутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя пассажирка пострадала в результате конфликта с водителем маршрутки, сообщил портал E1. После оплаты проезда девушка решила выйти, но водитель неожиданно набросился на нее.

Уже на выходе водитель набросился на несовершеннолетнюю девочку с оскорблениями и кулаками! Водитель со всей силы схватил ее за шкирку, словно провинившегося котенка, после чего со всей дури швырнул с лестницы маршрутки. Девушка тут же, не удержавшись на ногах, полетела кубарем с лесенки на землю. Ударилась головой, — рассказал один из свидетелей инцидента.

Родители пострадавшей девочки обратилась в полицию. В настоящее время проводится проверка произошедшего. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства инцидента.

В ноябре водитель такси в Магнитогорске высадил несовершеннолетнего мальчика из машины на мороз, поскольку ребенок не отряхнул ноги от снега, когда сел в автомобиль. Мать ребенка сообщила, что за несостоявшуюся поездку списались деньги.

До этого кондуктор высадила из автобуса в метель саратовскую школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила, потом выяснилось, что деньги списались три раза. По словам матери школьницы, кондуктор поступила противозаконно, высадив ребенка из общественного транспорта.