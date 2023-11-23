На Урале установили подельников юной матери, которая снимала порно с дочкой URA.RU: снимавшей порно с дочерью матери с Урала помогали двое подельников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деле 17-летней матери из города Лесного в Свердловской области, которая снимала порнографические видео с участием трехмесячной дочери, появились еще два фигуранта, сообщило URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Еще одна 17-летняя девушка и некий мужчина помогали матери распространять контент среди педофилов в Сети.

В ходе следствия вскрылась целая группа, которая занималась распространением порно роликов с участием юной мамочки и ее дочери. Одной из фигуранток стала девушка, которой тоже 17 лет, второй — это мужчина, он постарше, — сообщил источник.

Сама девушка оправдывалась тем, что ее вынудил заниматься подобным взрослый сожитель. С ним она после рождения ребенка переехала в другой город. Сам мужчина, по ее словам, покончил с собой в СИЗО.

О задержании девушки сообщалось в июле. Всего в Сети было опубликовано 16 видеороликов с сексуализированным насилием в отношении ребенка.

В сентябре в Москве задержали женщину, которая насиловала 12-летнюю дочь и снимала происходящее на видео, чтобы продавать ролики педофилам через интернет. О происходившем девочка рассказала друзьям семьи, а те обратились в полицию. При задержании женщина призналась в содеянном.