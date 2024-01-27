На Урале трое мужчин доказывают, что не насиловали детей собутыльницы Троим мужчинам с Уралмаша отменили приговор по делу о насилии над детьми

В Свердловской области троим мужчинам отменили приговор по педофильской статье в деле о насилии в отношении детей своей знакомой, передает портал E1.ru. Все они были осуждены на сроки от 18 до 19,5 лет. Один из мужчин в частном порядке прошел проверку на полиграфе, а другой предъявил, что у него есть заболевание, передающееся половым путем, которого не обнаружили у пострадавших.

Обвиняемые утверждали, что их оговорили. Что склонным к внушению маленьким детям с поставленным диагнозом «умственная отсталость» задавали наводящие вопросы. Признаки этого видны на видеозаписи допроса. При этом дети время от времени путались и проговаривались, что ничего плохого с ними не делали, — рассказал источник издания.

Отмечается, что мать пострадавших умерла в 2020 году и мальчики были помещены в детский дом. Все подозреваемые ранее были в гостях у женщины и распивали алкоголь. При поступлении в учреждение у детей после обследования психиатром и комиссией врачей не обнаружили признаков пережитого насилия или характерных повреждений. Их лишь спустя полгода обнаружила сотрудница детдома. Судья постановил пересмотреть приговор по уголовному делу.