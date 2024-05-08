Съевшего восемь сигарет мальчика могут передать под опеку тете На Урале тетя хочет усыновить мальчика, которого отец заставил съесть сигареты

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В Екатеринбурге 20-летняя тетя мальчика, которого отец заставил съесть восемь сигарет, хочет оформить опеку над племянником. Как рассказала сама женщина в интервью Telegram-каналу Ural Mash, в службе опеки заявили, что пока не идет речи о возбуждении дела или лишении родительских прав сестры и ее супруга.

Никто мне не может ничего конкретного сказать. Будут ли возбуждать уголовные дела. В опеке была, там сказала, что пока никакой речи о лишении родительских прав не идет. Просто мальчик помещен в реабилитационный центр, и все на этом, — рассказала женщина.

По словам тети, ребенку каждый день звонит мама и обещает приехать, но в итоге не приезжает. При этом тете он рассказывает, что в центре ему весело и он успел подружиться с местными ребятами. Женщина утверждает, что племянник с братом и раньше прятались у нее, когда родители напивались и начинали проявлять по отношению к ним агрессию.

Ранее в Екатеринбурге родители заставили своего 11-летнего сына съесть половину пачки сигарет после того, как его поймали за курением. Уточняется, что родители находились в состоянии легкого алкогольного опьянения. Мальчик был отправлен в больницу. После этого у ребенка начались боли в животе и головная боль, он сбежал к тете, попросив ее о помощи.