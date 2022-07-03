На Урале сошел с рельсов локомотив

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Оренбургской области недалеко от станции Халилово Южно-Уральской железной дороги локомотив сошел с рельсов. Региональная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента, говорится в Telegram-канале ведомства.

Транспортной прокуратурой проводится проверка по факту схода локомотива. 3 июля 2022 около 01:42 мин. на станции Халилово Южно-Уральской железной дороги при производстве маневровых работ произошёл сход пяти колесных пар локомотива, — говорится в сообщении.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Информации о задержке поездов также не поступало. Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее была перекрыта Транссибирская магистраль. Причиной этого стал сход 19 вагонов с рельсов в Приамурье.