На Урале школьник скончался после линейки 1 сентября Школьник умер после линейки 1 сентября в Каменске-Уральском Свердловской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Каменске-Уральском Свердловской области школьник скончался после линейки 1 сентября, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. Предположительной причиной его смерти является вдыхание паров газа из баллончика, который обнаружили в кармане мальчика. В настоящее время проводится проверка.

Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, 2008 года рождения, предположительно, в результате вдыхания паров газа, — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что после линейки школьник гулял с друзьями. Внезапно ему стало плохо, предположительно, от вдыхания паров газовой смеси из баллона. После этого он упал на землю, его друзья вызвали скорую помощь. Врачи не смогли спасти подростка. По данным правоохранителей, мальчик учился в восьмом классе, воспитывался в полной семье и не состоял на учете в органах системы профилактики.

Ранее в Нижнегорском районе Крыма скончался 14-летний подросток, который пил энергетический напиток. 19 августа его доставили в больницу без сознания, а до этого мать обнаружила его бьющимся в конвульсиях в своей комнате. В реанимации состояние юноши стабилизировали и его перевели в обычную палату 21 августа.