На Урале сауна «с привилегиями» работает напротив школы и пункта полиции Активисты в Екатеринбурге заподозрили сауну около школы в интимных услугах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Екатеринбурге рядом со школой, детским садом и отделом полиции на улице Пехотинцев, по словам членов общественной организации «Народный контроль», работает сауна «с привилегиями». Активисты со ссылкой на местных жителей утверждают, что в заведение под вывеской «VIP-сауна» приезжают женщины, оказывающие интимные услуги. При этом, прибыв на точку, они не предоставили каких-либо доказательств к своим обвинениям. Но тут же обнаружили, что у ресепшена продается алкоголь, хотя в непосредственной близости у заведения находится образовательное учреждение.

Жители обратились к нам за помощью, пишут нам, что рядом школа, а тут такие действия неприличные творятся. Приезжают девушки на машинах. Выходят-заходят. Это все видят дети, родители. Они обеспокоены. <...> Прямо у участкового, у опорного пункта происходит такая противозаконная деятельность. <...> Еще сюда приезжают проститутки. И все это вкупе превращается в такую социальную проблему, — обратился активист к сотруднице сауны.

Активисты обратились в прокуратуру Железнодорожного района с жалобой на бездействие участкового.

Ране в Новосибирске начался суд над шестью обвиняемыми в создании борделя. На скамье подсудимых окажутся 50-летняя организатор преступной группы и пять ее помощников.