На Урале с согласия МЧС сожгли колонию В Ивделе ГУФСИН с разрешения МЧС закрыл и сжег колонию общего режима

В городе Ивделе Свердловской области прекратили деятельность колонии общего режима №62 и сожгли ее, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН. Столбы дыма над ней успели напугать местных жителей. Оказалось, что уничтожение с помощью огня было согласовано с МЧС.

Ликвидация колонии происходит по специальному механизму. Перед этим из здания собирается весь металл и вывозится мебель. Мероприятие согласовано с МЧС и местными властями. В ликвидации принимают участие пожарные команды ИК-63, — пояснил руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко.

По его словам, износ колонии, существовавшей со времен ГУЛАГа, составлял 100%. Также колония была признана убыточной. Всех сотрудником учреждения, которые хотели продолжить службу в пенитенциарном ведомстве, распределили по другим службам ГУФСИН. По документам колония прекратила работу в ноябре 2023 года.

В декабре глава Ивдельского городского округа Владимир Михель уточнял, что здания колонии будут переведены на баланс города. Ппосле их передадут епархии и муфтияту.

В феврале крупный пожар произошел на территории исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края. Площадь возгорания превышает тысячу квадратных метров.