На Урале родственники погибшего бойца СВО отказываются захоронить его тело

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Портал V1.RU сообщил, что в поселке Мартюш Каменского района Свердловской области два месяца не могут предать земле погибшего в СВО контрактника Вячеслава Сараева. По данным сайта, военное управление СК разбирается в причинах его смерти. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По информации V1.RU, к следователям обратились родственники бойца, которые не верят медицинской справке о том, что 47-летний Сараев скончался от болезни сердца. Как сообщил портал, мать погибшего уверяет, что ее сын был здоров и поэтому прошел медкомиссию для службы по контракту, чтобы убедиться, что у бойца нет следов от ранений, женщина еще в конце января потребовала вскрыть цинковый гроб.

После вскрытия мы поняли, что там явно не сердечная недостаточность. У него ожоги и синяки. Оказалось, что нам выдали только справку с предварительной причиной смерти, а окончательное заключение не выдают. Мы не можем понять почему, — заявила женщина.

По данным V1.RU, до спецоперации Сараев отслужил по призыву и отбывал наказание в колониях, а также работал на заводе, где проходил регулярные медицинские проверки. Журналисты выяснили, что в августе 2023 года он без проблем прошел отбор и поступил на военную службу по контракту.

Как сообщило издание, в администрации поселка Мартюш впервые столкнулись с такой ситуацией, уже подготовлены все необходимые мероприятия для траурной церемонии, выделено место на кладбище и заказан оркестр. Однако, по данным V1.RU, родственники отказываются назначать дату проведения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников СВО на Аллее Героев Восточного кладбища во Владикавказе. С поручением о возбуждении дела обратился сам председатель СК Александр Бастрыкин.