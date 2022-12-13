На Урале рассказали о мобилизации важных для импортозамещения специалистов Полпред в УрФО Якушев: многие важные для импортозамещения специалисты освобождены от мобилизации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о возврате на производство важных для импортозамещения специалистов, которые попали под частичную мобилизацию. В интервью URA.RU он подчеркнул, что по этому вопросу было много вопросов. По словам Якушева, среди мобилизованных специалистов были высококлассные работники, которых нельзя заменить.

Обращений было много, по многим вопросам удалось достигнуть консенсуса — люди были возвращены и сегодня трудятся на производствах. Есть очень редкие специалисты, заменить их в моменте не получится — на подготовку потребуются годы. Конечно, здесь такой специалист принесет гораздо больше пользы, — заявил Якушев.

Помимо этого, член Госсовета РФ рассказал о том, как на Урале проходит процесс импортозамещения. Якушев уточнил, что с участием президента РФ Владимира Путина местные власти запустили в работу репродуктор индейки на территории Тюменской области. Госслужащий также отметил, что в Ханты-Мансийском автономном округе завершили строительство первой очереди инвестпроекта по производству белков, необходимых для детского питания.

Что касается фармацевтики, то в Новоуральске на заводе «Медсинтез» открыто уникальное производство биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин, — добавил Якушев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день нет никаких факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация. По его словам, всего в рамках мобилизации было призвано 330 тысяч человек, из которых около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях.