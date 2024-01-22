На Урале пятимесячная девочка задохнулась в кроватке из-за груды вещей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Первоуральске Свердловской области мужчина завалил кровать пятимесячной дочери вещами, в результате чего ребенок задохнулся, сообщает портал E1.ru. По информации издания, семья является неблагополучной. Точную причину смерти девочки официальные лица еще устанавливают.

Ребенка жалко невероятно. Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и органы опеки. В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмотками, она задохнулась в детской кроватке, — рассказала порталу соседка.

По информации издания, отец ребенка постоянно выпивал и избивал супругу во время беременности. Соседи отмечают, что после рождения малышки женщина неоднократно спасалась от мужчины бегством, оставляя девочку в доме. После происшествия правоохранительные органы начали проверку. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Москве на улице Академика Бакулева полуторагодовалый ребенок насмерть отравился таблетками для сердца, оставленными родителями на кухонном столе. В момент инцидента в квартире находилась мать ребенка и его семилетняя сестра. Когда они отвлеклись, он нашел на столе таблетки и успел съесть четыре штуки. Спустя несколько минут ему стало плохо. Мать малыша вызвала скорую, приехавшие медики констатировали смерть ребенка.