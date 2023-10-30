На Урале провели Хеллоуин для мопсов

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В Екатеринбурге прошла костюмированная вечеринка для собак породы мопс и их хозяев, сообщает KP.RU. Мероприятие под названием «МопсоХеллоуин» состоялось в городском парке имени Чкалова.

Как сообщает издание, владельцы мопсов встретились и отметили праздник вместе со своими питомцами. Тематика костюмов была свободной, не привязанной к конкретной дате. Многие участники предпочли парные образы. Например, пятимесячный мопс Энди возглавил «бригаду врачей», состоявшую из него самого, а также двух хозяев, причем владелица рассказала, что учится на судмедэксперта, а ее молодой человек работает в одной из городских клинических больниц.

Использовали участники мероприятия и традиционные для Хеллоуина образы, пишет издание. Среди нарядов были замечены Граф Дракула, Летучая Мышь, кукла Чарли. Были и просто забавные костюмы, например миньона или лягушки.

Кроме того, в рамках мероприятия эксперт-кинолог провел для собаководов мастер-класс, как правильно и безопасно выгуливать питомца на поводке, отмечает издание. Гости мероприятия могли поучаствовать в розыгрышах, фотосессиях и просто пообщаться. Праздник привлек внимание также хозяев других пород и просто случайных прохожих.

Ранее в Сургуте подростки напали на участников Хеллоуин-вечеринки в одном из торговых центров. Несовершеннолетние в черной одежде угрожали присутствующим электрошокером и ножом.