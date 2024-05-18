В Екатеринбурге на глазах у людей зарезали девушку SHOT: в Екатеринбурге парень зарезал девушку на глазах у прохожих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге парень на глазах у прохожих зарезал молодую девушку, он нанес своей жертве минимум три ножевых ранения и скрылся, сообщает Telegram-канал SHOT. Очевидцы подбежали к лежащей на земле пострадавшей и пытались остановить кровь, однако девушка скончалась до приезда врачей.

Нападение произошло сегодня, 18 мая, в районе улицы Победы на Уралмаше. В Сети появились кадры, на которых видно, как парень и девушка общаются на повышенных тонах. Как пишет SHOT, жертва была знакома с нападавшим. Девушка просила его несколько раз отойти от нее, однако тот достал нож, нанес удары и сразу же убежал. Подозреваемый позднее сдался сотрудникам полиции.