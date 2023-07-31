На Урале при спасении кота погиб пожарный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Североуральске операция по спасению кота обернулась гибелью командира отделения 53-й пожарно-спасательной части 15-го пожарно-спасательного отряда старшины внутренней службы Жасура Рахимова, сообщает KP.RU. Как рассказал изданию брат погибшего, Жасура ударило током, когда он пытался спасти кота, просидевшего три дня на фонарном столбе.

Издание уточняет, что инцидент произошел 28 июля. На пульт спасателей поступил звонок о коте, который несколько дней назад забрался на столб и не может оттуда слезть. Рахимов отправился на помощь животному, но получил удар током, от которого скончался на месте.

Жасур Махсудович был добрым, отзывчивым и профессиональным сотрудником. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии. Светлая память о Жасуре навсегда сохранится в сердцах всех тех, кто знал его, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Жасур Рахимов работал в МЧС девять лет. Он был принят на службу в 53-ю пожарно-спасательную часть Североуральска в феврале 2014 года. У 32-летнего спасателя остались жена и двое детей. Руководство обещало оказать поддержку семье погибшего.

В целях установления обстоятельств трагедии управление МЧС проводит служебную проверку.

Ранее двое пожарных погибли при тушении пожара на борту итальянского грузового корабля в американском штате Нью-Джерси. Еще пять человек, боровшихся с огнем, пострадали.