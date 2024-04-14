На Урале посылка из Таджикистана запищала и навела панику на почте На Урале полиция проверила посылку с телефоном из Таджикистана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Каменске-Уральском в Свердловской области в одном из отделений почты звук, исходивший от одной из посылок из Таджикистана, навел панику на сотрудников и посетителей, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Выяснилось, что в коробке был телефон.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и служебно-разыскная собака полиции. Опасных и криминальных предметов в посылке не обнаружено, — сказано в сообщении.

Посылку из Таджикистана отправил молодой человек. В коробке был мобильный телефон Redmi 10. Именно на нем зазвонил будильник, который вызвал панику. Все правоохранительные мероприятия были отменены.

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