На Урале романтическая прогулка спасла влюбленных от гибели под поездом На Урале поезд раздавил оставленную на путях «Ниву»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинской области на перегоне Чурилово — Потанино поезд протаранил «ВАЗ 2121» двух местных жителей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Двое влюбленных оставили машину на путях и отправились гулять в поле. В это время к перегону подъехал поезд Анапа — Северо-Байкальск, машинист экстренно затормозил, но столкновения с «Нивой» избежать не удалось. Обошлось без пострадавших.

Романтика спасла им жизнь, поезд переехал только «ВАЗ». Влюбленной паре захотелось погулять в поле, они оставили автомобиль на железнодорожных путях и пошли смотреть на небо <...> В момент столкновения в автомобиле никого не было. Никто не пострадал. Задержка пассажирского движения составила один час, — сказано в сообщении.

Ранее на Московском вокзале Санкт-Петербурга мужчина застрял между платформой и движущимся поездом. Пострадавшего протащило несколько метров. Судя по кадрам, он пытался пробраться между вагонами, но состав его опрокинул вниз.

В апреле подросток проехался снаружи «Сапсана» от Москвы до Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили ребенка еще во время движения поезда, но снять полиции его удалось лишь на Московском вокзале в Северной столице. Школьник поведал сотрудникам полиции, что он опытный зацепер и занимается этим уже на протяжении трех лет.