На Урале подросток пырнул друга во время драки В Челябинске школьник ранил ножом товарища в драке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске подросток ударил ножом друга, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что раненого школьника увезли в больницу.

По данным канала, два девятиклассника 15 и 16 лет сначала вступили в перепалку, затем в ход пошли кулаки. Внезапно в разгар драки старший достал нож и вонзил его в противника. Информации о состоянии раненого нет.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в Бурятии группа подростков жестоко избила сверстницу за то, что та якобы распускала сплетни, в интернете распространилось соответствующее видео. Участники расправы наносили удары ногами и бросали свою жертву на землю, но та каждый раз продолжала вставать. Один из молодых людей демонстрировал девушке нож и угрожал ей убийством.

Вернувшись домой, девушка рассказала обо всем матери, но женщина не стала обращаться в полицию. В итоге о случившемся стало известно только после того, как кадры избиения оказались в Сети. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ведомстве уточнили, что личности шестерых подозреваемых уже установлены. Им от 14 до 15 лет.