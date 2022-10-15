На Урале перенесшей инсульт медсестре принесли повестку в военкомат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После объявления частичной мобилизации медсестре из Североуральска Свердловской области пришла повестка в военкомат, передает портал E1.ru. По словам женщины, она недавно перенесла инсульт, а стаж ее работы по специальности — два года.

Мне принесли повестку 22 сентября. По состоянию здоровья я не годна, 11 марта был ишемический инсульт. Я предоставила все свои выписки и справки, после чего мне дали направление на медкомиссию. Я ее прошла и отнесла всё в военкомат, — рассказала собеседница издания.

По словам медсестры, повестку с требованием явиться в комиссариат ей вручили неправомерно, поскольку женщин в рамках частичной мобилизации не призывают.

В пресс-службе областного военкомата объяснили порталу E1.ru, что документ пришел младшему медицинскому персоналу, поскольку военкомат проводит сверку со своей базой, чтобы «быть в курсе о состоянии и статусе человека». В комиссариате подчеркнули, что отправлять куда-либо получивших повестки не планируется.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге получили повестки две неслужившие россиянки. По данным журналистов, у них нет военно-учетной специальности, однако имеется лицензия на оружие.

По свидетельствам правозащитников и просто случайных очевидцев, в последние дни москвичи стали часто жаловаться на вручение повесток в военкомат в транспорте, отелях и просто на улице. Мужчин призывного возраста задерживают, везут в военкомат и выдают повестку. NEWS.ru. разбирался в том, как происходит «охота» на потенциальных мобилизованных.