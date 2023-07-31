На Урале объявлена чрезвычайная пожароопасность

В ряде регионов Уральского федерального округа объявлен режим высокой и чрезвычайной пожарной опасности на фоне жаркой подогы, сообщает 31 июля EADaily со ссылкой на данные Уральского гидрометцентра. В ближайшие дни в Свердловской, Курганской и Челябинской областях температура воздуха может достигать 31 градуса.

31 июля — 2 августа местами на востоке Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность. 31 июля — 3 августа в центральных районах Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, 1–3 августа на остальной территории — высокая пожарная опасность, — рассказали в метеоведомстве.

Кроме того, высокая пожарная опасность сохранится 31 июля — 1 августа в большинстве районов Челябинской области, а в ее юго-западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

По информации синоптиков, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях установилась облачная с прояснениями погода с прогнозируемыми температурами воздуха до плюс 31 градуса.

Ранее туристы, отдыхающие в турецком Кемере в провинции Анталья, где бушуют природные пожары, рассказали, что к ликвидации пожаров привлечено много вертолетов и другой техники. Однако, по их словам, потушить огонь пока не удается.