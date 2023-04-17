На Урале объяснили недовольство Кучеры металлической головой младенца Директор фестиваля «ЧО» Харисов объяснил непониманием реакцию Кучеры на арт-объект «Индустриальный младенец»

Фото: Уральская паблик-арт программа «ЧÖ»

Арт-объект «Индустриальный младенец»

В Екатеринбурге объяснили непониманием негативную реакцию шоумена Оскара Кучеры на установку в городе арт-объекта «Индустриальный младенец». Артист назвал установленную 13 апреля на набережной Верх-Исетского пруда трехметровую металлическую голову младенца весом в тонну «проявлением сатанизма». Как заявил «КП-Екатеринбург» директор фестиваля паблик-арта «ЧО» Никита Харисов, все новое и непонятное в творчестве всегда может вызывать отторжение.

Я знаю, что современное искусство — это неисчерпаемый источник вдохновения для психиатров, но это что такое? Голова младенца. И мне наплевать, что там она у кого символизирует. Я считаю это сатанизмом. Екатеринбург, вас там все устраивает? Вам нравится такое искусство? Еще и два миллиона рублей за это уродство заплатили, — высказал негодование Кучера в своем Telegram-канале.

Скульптуру создали уральские художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. По их словам, объект символизирует начало пути и надежду на счастливое будущее, а также отсылает к теме индустриального Урала.

Никита Харисов, комментируя слова Кучеры, высказал мнение, что в этом случае могла сработать привязка к ассоциации с высказыванием телеведущего Владимира Соловьева, ранее назвавшего Екатеринбург «городом бесов».

Наш город регулярно привлекает внимание различных персонажей. Нас иногда сложно понять, а все новое и непонятное в творчестве всегда может вызывать отторжение. И здесь есть два пути: либо отрицание и критика, либо принятие и получение нового опыта. Мы выбираем второй путь, — подчеркнул Харисов.

Директор фестиваля выразил благодарность Оскаре Кучеру за то, что его реакция привлекла дополнительное внимание как к работе, так и к самому проекту.

Ранее прокуратура Петербурга объяснила завышенную в 10 раз цену арт-объекта «Шар», установленного возле метро «Проспект Просвещения». В ведомстве уточнили, что ошибка при расчете стоимости контракта привела к двойному начислению НДС в размере 20%, из-за чего «Шар» обошелся городу в 3,2 млн рублей.