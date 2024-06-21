Противницу мусорного полигона решили напугать могильным крестом На Урале недалеко от дома выступающей против свалки женщины появился крест

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В селе Аверино Свердловской области неизвестные установили могильный крест с фотографией активистки, выступающей против строительства мусорной свалки, сообщает Telegram-канал RusNews. Сделанный из веток березы крест появился примерно в ста метрах от дома женщины. На нем расположилось фото активистки и памятная лента.

Активистка выступала против строительства мусорной свалки на сельскохозяйственных землях в Сысертском районе. По факту этой находки она обратилась в Следственный комитет и полицию, так как посчитала, что ей угрожают убийством из-за общественной деятельности.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что, где бы не решили строить мусорный полигон, всегда найдутся «активисты и псевдоактивисты». Он отметил, что в случае с Сысертским районом ближайший населенный пункт от планируемого места строительства — 12 км, передает Уралинформбюро.

Ранее в Набережных Челнах закрыли дело в отношении местной жительницы Агины Алтынбаевой, которую обвиняли в серии нападений и угроз. Причиной стало истечение сроков давности преследования. Алтынбаеву обвиняли в побоях, повреждении чужого имущества, угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Одна из пострадавших рассказывала о повреждении двери топором, а другая утверждала, что Алтынбаева испачкала ее дверь краской, а саму женщину — зеленкой. Позже у подъезда пострадавшей появилась крышка от гроба. К ней была прикреплена совместная фотография женщины с маленьким сыном.