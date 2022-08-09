На Урале нашли труп, прибитый гвоздями к полу В подвале дома в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В подвале одного из жилых домов в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу, передает E1.ru со ссылкой на источник в ритуальном агентстве. Предполагается, что тело пролежало там еще с середины июля, так как при обнаружении оно было со следами разложения. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приезжала полиция, СК и похоронщики. Тело уже сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде, личность установить не удалось. Он был прибит гвоздями к полу, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что в следственных органах данный факт подтвердили, однако от комментариев отказались.

В середине июля в одной из квартир на западе Москвы нашли тело мужчины с 27 ножевыми ранениями. В полицию обратились жильцы дома, пожаловавшись на трупный запах из квартиры, где проживают пожилые люди. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили тело 60-летнего мужчины с ранениями в области груди и живота.

Накануне московские правоохранители раскрыли убийство мужчины, произошедшее на востоке столицы более 26 лет назад. Подозреваемый в совершении преступления задержан, он дал признательные показания. 25 марта 1996 года в квартире одного из домов на Щелковском шоссе был обнаружен труп с огнестрельным ранением головы. Было возбуждено уголовное дело, но расследование не увенчалось быстрым успехом.