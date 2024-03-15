На Урале начали продавать подаренные на выборах медали Екатеринбуржцы выставляют на продажу памятные медали к 90-летию региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сервисе Avito появилось более 40 объявлений о продаже памятной медали к 90-летию Свердловской области. Их жители Екатеринбурга получали за участие в викторине, приуроченной к выборам президента России. Самая низкая цена, которую жители Екатеринбурга просят за монету — 500 рублей. Самая высокая — 1,9 млн рублей. Одно из объявлений выложил житель Нижнего Тагила, предложив потенциальным покупателям установить свою цену.

Медаль новая, не вскрытая. Дали за голосование. Город [Екатеринбург в объявлении] стоит для охвата. Нахожусь в Нижнем Тагиле. Цену предлагайте сами, — пишет автор объявления.

На другом сервисе для продажи коллекционных вещей «Мешок» появилось три лота с памятной медалью. Самый дешевый ценник — 450 рублей. При этом лот продается не из Свердловского региона, а из Санкт-Петербурга. Похожие объявления появляются и на онлайн-барахолках в соцсети «ВКонтакте».

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