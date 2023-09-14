На Урале мужчина взял девушку в заложники Житель Екатеринбурга запер девушку в квартире и не выпускал на улицу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге местный житель запер девушку в своей квартире, избивал ее и не выпускал на улицу, сообщает E1.RU со ссылкой на источники. По его информации, пострадавшая связалась с сестрой и попросила спасти ее.

Максим работает пилотом. Он удерживает сестру у себя в квартире, избил ее и не выпускает. Она написала сообщение: «Спаси меня», — и не брала трубку, — подтвердила родственница пострадавшей.

По данным портала, на место происшествия выехала полиция и Росгвардия. Позднее E1.RU сообщил, что правоохранители смогли убедить хозяина квартиры открыть дверь, после чего девушка вышла на свободу. В настоящее время проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в Омске судимый за изнасилование и убийство заключенный взял в заложники медсестру и изнасиловал ее на рабочем месте. Инцидент произошел в лечебно-исправительной колонии № 2 на улице Поселковой. Вечером 3 августа 36-летний заключенный, отбывающий 18 лет за тяжкие преступления, сказал охраннику, что ему плохо, и попросился в медицинскую часть.

Как только осужденный оказался в кабинете один на один с 26-летней медсестрой, он закрыл за собой дверь изнутри и, угрожая девушке лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал ее. После этого мужчина спокойно открыл дверь и впустил сотрудников. В отношении него возбудили дело об изнасиловании и о захвате заложника, ему грозит до 25 лет лишения свободы.