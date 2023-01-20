Упавший в обморок в прорубь житель Нижнего Тагила попал на видео

В Нижнем Тагиле мужчина упал в обморок в прорубь во время крещенских купаний, сообщает портал «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте». В Сети было опубликовано видео с моментом падения. Очевидцы оперативно отреагировали на произошедшее и спасли мужчину.

Инцидент произошел 18 января около 23:00 (21:00 по московскому времени) в купели для крещенских купаний у Тагильского пруда. Как рассказали очевидцы, госпитализация мужчине не потребовалось, он пришел в себя сразу после спасения.

Ранее жительница Новосибирска Елена Никулина рассказала, что купание в проруби на Крещение помогло ей улучшить свою борьбу с лишним весом. Она уточнила, что какое-то время весила более 100 кг, при этом сбросить лишний вес ей не помогали ни постоянные занятия спортом и ни диеты. По ее словам, все изменилось после купания в ледяной проруби — ее здоровье резко начало улучшаться, а вес стал уходить.

Врач-терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко ранее рассказал, что окунаться в прорубь на Крещение стоит только здоровым людям. Он уточнил, что готовиться к такому экстремальному занятию надо заранее, желательно за несколько месяцев до события. Терапевт предостерег от купания в холодной проруби без подготовки, чтобы не навредить здоровью.