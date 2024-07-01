«Они не простят»: мужчина чуть не умер дважды за день в Екатеринбурге На Урале мужчина попал под поезд метро и угодил в ДТП после побега из больницы

В Екатеринбурге 29-летний местный житель за один день попал под поезд метро, сбежал из больницы и угодил в аварию, сообщает E1.RU. В больнице № 24, куда повторно госпитализировали мужчину, рассказали, что он находится в сознании, но его состояние стабильно тяжелое.

Пациент находится в сознании, состояние стабильно тяжелое, — рассказали в медучреждении.

Супруга мужчина полагает, что тот мог употребить запрещенные вещества. Ранее он начал говорить родственникам странные вещи. Он утверждал, что нагрубил каким-то важным людям.

Я еще думала его в больницу положить, что-то с головой у него. Последнее сообщение он мне написал где-то в 01:30, что меня любит, что влиятельным людям что-то нагрубил: «Они меня не простят», — рассказывает супруга пострадавшего.

Сегодня в московском районе Вешняки мужчина с восьмилетним ребенком пригрозил покончить с собой. Москвич забаррикадировался в комнате и встал на подоконнике. По словам очевидцев, мужчина находится в неадекватном состоянии. На место выехали оперативные службы. Очевидцы сообщили, что мужчина все-таки вернулся в квартиру.

Употребление наркотиков вредит здоровью.